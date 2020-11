Iserlohn: Michael Joithe legt Amtseid ab

Iserlohn/Letmathe. In der konstituierenden Sitzung des Rates erneuerte der neue Bürgermeister seine Versprechen.

Die Bühne ist diesmal reserviert für die Pressevertreter, darunter sitzen in weiten Reihen die künftig acht Fraktionen des neuen Iserlohner Rates: Durch die einzuhaltenden Abstände wirkt es fast, als seien es noch mehr gewesen als jene 68 Personen, die künftig das Stadtparlament der Waldstadt bilden werden. Volles Haus im Letmather Saalbau, wo am Dienstagabend die konstituierende Sitzung des Iserlohner Rates stattfand, dem aufgrund von Ausgleichsmandaten bekanntlich künftig 68 statt vormals 50 Mitglieder angehören werden.

„Das ist eine schallende Ohrfeige für uns alle“

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Amtseinführung und Vereidigung des neuen Bürgermeisters der Stadt Iserlohn, Michael Joithe. Die Aufgabe kommt dem Altersvorsitzenden zu, Hans-Georg Renzel von der CDU. Der Eid ist kurz, dann gibt es die Amtskette vom Noch-Bürgermeisterreferenten Thomas Pütter, der wie berichtet bald von Hartmut Bogatzki ersetzt werden wird.

In seiner ersten Ansprache vor Iserlohns wichtigstem politischen Gremium bedankt sich Joithe zunächst nochmals bei den Wählern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er verspricht, seine Ankündigungen in Bezug auf mehr Transparenz und Bürgernähe ernstnehmen zu wollen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass uns die Mehrheit der Menschen das Vertrauen entzogen hat“, sagt er angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung in Richtung der Fraktionen. „Das ist eine schallende Ohrfeige für uns alle.“

Man müsse nun gemeinsam konstruktiv zusammen arbeiten, sagt Joithe. „Das werden wir nicht schaffen, wenn wir uns weiter im Wahlkampfmodus befinden.“

Einen besonderen Dank richtet Joithe an Michael Wojtek. Der Kämmerer hatte nach dem Rücktritt von Dr. Peter Paul Ahrens als Bürgermeister aufgrund der Abfindungsaffäre den Posten des Behördenleiters kommissarisch rund ein Jahr innegehabt – eine undankbare Zeit, nicht nur wegen Corona. „Nach einer Woche im Amt weiß ich, welch große Belastung das ist“, sagt Joithe.