Iserlohn: Mit Axt gedroht – Mann (63) muss in Psychiatrie

Ein Mann in Iserlohn wütete mit einer Axt, bevor er in eine Psychiatrie eingewiesen wurde.

Iserlohn. Mit einer Axt sorgte ein Mann in Iserlohn für Unruhe. Er beschädigte ein Auto und bedrohte eine Nachbarin. Später wurde er eingewiesen.

Ein 63-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen an der Westfalenstraße in Iserlohn laut Polizei mit einer Spaltaxt erst zwei Scheiben eines Autos eingeschlagen und dann eine Nachbarin bedroht. Die Polizei stellte das Werkzeug in der Wohnung sicher.

Auf Anordnung des Ordnungsamtes und einer Ärztin wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn