Ein Mann aus Olpe wollte in einem Supermarkt in Iserlohn-Hennen Getränke und Nahrungsmittel stehlen.

Blaulicht Iserlohn: Mitarbeiter hält Ladendieb in Hennen auf

Iserlohn Ein Mann aus Olpe hat in einem Supermarkt in Iserlohn-Hennen seine Tasche mit Lebensmitteln gepackt und wollte gehen, ohne zu bezahlen.

Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr betrat laut Polizeibericht ein 36-Jähriger aus Olpe einen Supermarkt am Hennener Marktplatz. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete den Mann in der Folge dabei, wie er eine mitgeführte Tasche mit alkoholischen Getränken und Nahrungsmitteln im Wert von rund 92 Euro packte und das Gebäude durch den Eingang verlassen wollte.

Als sich der Mitarbeiter dem 36-Jährigen daraufhin in den Weg stellte, stieß ihn dieser zur Seite und ballte die Fäuste. Dem Mitarbeiter gelang es dennoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen den Ladendieb wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt.

