In Iserlohn hat eine mobile Toilette in der Nacht zu Freitag gebrannt.

Blaulicht Iserlohn: Mobile Toilette brennt in der Nacht

Iserlohn. In der Nacht zu Freitag hat eine mobile Toilette in Iserlohn gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Eine mobile Toilette hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 0.05 Uhr, an der Hasenkampstraße in Iserlohn gebrannt.

Nach Polizeiangaben wurde der Brand die Feuerwehr gelöscht. Die Toilette ist aufgrund des Schadens unbrauchbar. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

