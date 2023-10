Iserlohn: Moderne Bedingungen für angehende Friseure

Auch Theorieeinheiten können in der frisch umgebauten Friseurlehrwerkstatt der Kreishandwerkerschaft in Iserlohn stattfinden.

Iserlohn. Das Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft in Iserlohn hat eine frisch renovierte Friseurlehrwerkstatt. Wie das möglich gemacht wurde.

Abreißen, montieren und installieren: Dank vieler tatkräftiger Handwerker konnten die Umbaumaßnahmen in der Friseurwerkstatt des Berufsbildungszentrums (bbz) an der Handwerkerstraße in Iserlohn schnell abgeschlossen werden.

Die Beschaffung des Inventars wurde dabei aus einer „Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten“ finanziell unterstützt. Mithilfe von Bundes-, Landes- und Eigenmitteln konnte der Umbau realisiert werden. Dabei sei eng mit der Bezirksregierung Arnsberg sowie dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zusammengearbeitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Obwohl für den Umbau knapp vier Monate veranschlagt waren, wurden die Renovierungsarbeiten bereits nach zwei Monaten abgeschlossen. Dabei wurde die Werkstatt von Grund auf saniert: Neben dem Ausräumen und Entfernen der Möbel wurden die Decke samt Leuchten, Heizkörpern und Sanitäranlagen demontiert sowie die Deckenbelüftung kontrolliert. Neu ist auch die Farbmischküche, die mit besonders farbresistenten Arbeitsflächen aufwartet. Federführend bei der Wahl der Ausstattung und Raumgestaltung war Friseur-Meisterin und Ausbilderin Zdenka Schwabbauer.

Auch für Theorie nutzbar

Mit einem gewissen Stolz präsentierte Zdenka Schwabbauer im Rahmen der Innungsvorstandsversammlung der Friseur-Innung Märkischer Kreis die neu eingerichtete Friseurwerkstatt. Auch Ausbilder Franz-Josef Vollmer zeigte sich von den technischen Raffinessen der Werkstatt begeistert und begleitete das Umbauvorhaben mit vielen wichtigen praktischen Hinweisen und Tipps: „Mit einem Handgriff ist der Spiegel aus den Arbeitstischen abmontiert, so kann der Raum über die praktische Ausbildung hinaus auch für Theorieeinheiten genutzt werden.“

„Insgesamt handelt es sich um eine Investition in die Zukunft unserer Innungsbetriebe, da gerade Auszubildende als mögliche Betriebsnachfolger schon früh von der Attraktivität des Friseurhandwerks begeistert werden müssten“, führte Obermeister Achim Schilling aus. So war man sich im Innungsvorstand auch schnell einig, dass sich die Friseur-Innung in maßgeblichem Umfang an den Kosten der Umbaumaßnahmen beteiligt. Zufrieden zeigte sich auch Geschäftsführer Dirk H. Jedan über diese uneingeschränkte Zustimmung und bedankte sich im Namen der Kreishandwerkerschaft und des bbz bei der Friseur-Innung für das gezeigte Vertrauen.

