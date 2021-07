Iserlohn: Monitor aus Bank gestohlen, „Anschlag“ auf Wäsche

Iserlohn/Letmathe. Die Polizei meldet mehrere Eigentumsdelikte.

Am frühen Dienstagmorgen um 1.09 Uhr erhielt die Polizei laut Pressemitteilung Kenntnis von einem Diebstahl in einem Geldinstitut im Stadtzentrum. Dort war demnach ein unbekannter Täter in den Vorraum getreten und montierte einen Monitor ab, der mit einer Halterung an der Wand befestigt war. Anschließend verließ er das Objekt mit dem Diebesgut. Der Wachdienst wurde auf den Fall aufmerksam und informierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief laut Polizei allerdings negativ. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, weißem Pullover und einem schwarzen Mundschutz.

Bereits im Tatzeitraum 4. bis 5. Juli wurde laut Polizei in der Giesestraße an einem Opel die Seitenscheibe eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten das Autoradio und entfernten sich anschließend unbemerkt. Auch aus einem abgestellten VW nahmen die Täter das Radio mit. Beide Fahrzeuge waren auf dem Hof einer Firma abgestellt. An einem Geländewagen wurden außerdem im Tatzeitraum vom 8. bis 12. Juli die Radlaufgummis entwendet. Der Wagen war zum Zeitpunkt der Feststellung in der Reinickendorfer Straße geparkt. Ob das auch der Tatort war, kann der Geschädigte jedoch nicht genau sagen.

Am Montag gegen 09:30 Uhr wollte eine 35-jährige Frau laut Polizei ihre frisch gewaschene Wäsche aus der Waschmaschine entnehmen. Die Frau bewohnt eine Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Unterfeldstraße. Die Bewohner nutzen einen Gemeinschaftskeller. Bei der Entnahme stellte sie jedoch fest, dass die Wäsche alles andere als frisch riecht. Ein unbekannter Täter hatte offenbar mit einer Substanz das Waschmittel der Geschädigten verunreinigt und so für eine unangenehme Überraschung gesorgt.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

