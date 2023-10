Iserlohn: Müllmelder-App wird schon sehr gut genutzt

Iserlohn. Der Zweckverband für Abfallbeseitigung in Iserlohn zieht ein erstes positives Fazit zur noch recht neuen Müllmelder-App. Warum das so ist.

Im Mai ging der Müllmelder des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA) an den Start. Seitdem finden Bürgerinnen und Bürger in und um Iserlohn das neue Angebot in der Abfall-App. Die erste Bilanz des Einsatzes fällt bereits nach drei Monaten überaus positiv aus, teilt der Abfallverband mit.

„Der Müllmelder macht es sehr einfach, uns illegalen Abfall zu melden, und wir können ihn mit unserem mobilen Entsorgungsteam schnell beseitigen“, so Elena Meininghaus, ZfA-Verwaltungsleiterin. Sie ist verantwortlich für das neue Angebot und hat nur gute Nachrichten zu berichten. So seien seit dem Start des Müllmelders Anfang Juni bis Ende August bereits über 1300 Meldungen eingegangen. Aktuell erreichten den ZfA täglich über 25 Meldungen zu wilden Müllkippen im Verbandsgebiet – mit deutlich steigender Tendenz. Während im Mai etwas mehr als 200 Fälle gemeldet wurden, seien es im Juni schon über 300 und im Juli, trotz des urlaubsbedingten Sommerlochs, sogar über 400 gewesen. Das zeige den Erfolg des Müllmelders, der von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt werde, freut sich Elena Meininghaus.

Schnell und einfach zu bedienen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei sicherlich der sehr schnelle Abtransport der gemeldeten Ablagerungen. In manchen Fällen dauere es nur wenige Stunden, bis das mobile Entsorgungsteam des ZfA vor Ort sei und für Sauberkeit sorge. Ein weiterer wesentlicher Faktor des wachsenden Erfolgs dürfte die Einfachheit der Bedienung des Müllmelders sein. Das bestätigt auch ein Bürger, der jeden Tag mit seinem Hund unterwegs ist und meist dieselbe Strecke läuft. Einige Säcke mit Abfällen sind ihm eines Morgens aufgefallen. „Mit dem Müllmelder waren die schnell fotografiert und samt Standort dem ZfA gemeldet. Noch am gleichen Tag waren die weg“, schwärmt er.

Nur maximal 20 Sekunden kostet Bürgerinnen und Bürger das Melden einer wilden Müllkippe. Mit dem eigenen Smartphone und der ZfA-Abfall-App ist es denkbar einfach, einen solchen Fundort mitzuteilen, da alle Informationen wie Standort, sowie Art und Umfang der Abfälle den ZfA direkt erreichen. Das geht auf Wunsch sogar gänzlich anonym, obwohl sich der Abfallverband natürlich über Meldende freut, die sich bereit erklären, den Fund zur Not auch persönlich zu bezeugen.

Viele Fundorte mit illegalem Abfall würden beim Spazierengehen oder beim Entsorgen von Altglas oder Altpapier an den Containerstandorten entdeckt. Denn auch die seien ein „beliebter“ Abstellort für Säcke mit Abfällen, Sperrmüll oder auch Elektrogeräte, wie Elena Meininghaus weiß.

Nicht immer seien die Fundorte so leicht zu erreichen wie am Straßenrand oder an den Containerstandorten. Das erläutert Guido Meier vom mobilen Entsorgungsteam: „Manchmal geht es auch Uferböschungen herunter, Hänge herauf oder mitten in den Wald.“ Dort landen dann auch schon mal Autoreifen, wie Meier zu berichten weiß. Wer den Müllmelder oder die Abfall-App noch nicht kennt, kann sich die App für Android-Geräte oder das iPhone im jeweiligen Store herunterladen. Weitere Informationen zur App und Links zu den Stores gibt es unter www.zfa-iserlohn.de/app.

