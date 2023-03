Iserlohn: Müllwerker am 10. März zum Warnstreik aufgerufen

Die Beschäftigten der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK Iserlohn) streiken am 10. März mit ihren Kollegen in Hagen.

Iserlohn/Hagen. Erneut ruft ver.di zum Warnstreik auf: Am Freitag, 10. März, gehen die Müllwerker aus Iserlohn auf die Straße. Das sind ihre Forderungen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft erneut zum Streik auf: Am Freitag, 10. März, gehen die Beschäftigten der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK Iserlohn) gemeinsam mit ihren Kollegen aus Hagen auf die Straße.

Die Beschäftigten fordern eine deutliche Tariferhöhung. Mit dem Ergebnis der bisherigen Verhandlungsrunden seien sie nicht zufrieden, betont ver.di-Gewerkschaftssekretär Mario Schmidt: „Die Kolleg*innen sind wirklich stinksauer.“ Mit drei Prozent mehr Lohn ab Oktober – für die Betroffenen wären das etwa 70 bis 90 Euro brutto – werde die Preissteigerung „nicht mal ansatzweise“ abgefangen.

Zwischen 2456,51 Euro im ersten Berufsjahr und 3033,74 Euro nach 15 Jahren verdienen die Menschen, die täglich unseren Müll abholen, so ver.di. „Das sind natürlich die Bruttobeträge. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bleiben den Kolleg*innen zwischen knapp 1650 und rund 1950 Euro netto übrig“, rechnet Mario Schmidt vor.

Beschäftigte fordern kräftige Tariferhöhung

Große Sprünge seien damit sowieso nicht möglich, aber bei der aktuellen Preissteigerung in vielen Bereichen werde es für viele eng. Deshalb erwarteten die Beschäftigten in der Entsorgung in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst eine kräftige Tariferhöhung, so der zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretär in Hagen.

Die angebotene Einmalzahlung sei verpufft. „Sie hilft vielleicht kurzfristig, aber die Preise bleiben doch langfristig hoch“, befürchtet Schmidt. Daher müsse ver.di vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde Ende März den Druck erhöhen

