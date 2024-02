Iserlohn: Musikbox aus Auto gestohlen

Iserlohn Unbekannte haben in Iserlohn am Gerlingser Platz einen Fiesta aufgebrochen und eine Musikbox gestohlen. Eine weitere Tat wurde verhindert.

Zwischen dem 3. und 10. Februar wurde laut Polizeibericht am Gerlingser Platz in Iserlohn die kleine Seitenscheibe der Tür eines weißen Ford Fiesta eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in das Fahrzeug und stahlen eine Musikbox.

Am Samstag um 21.25 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge an der Bleichstraße, wie sich ein Unbekannter mit einem dünnen Gegenstand an der Beifahrertür eines Range Rovers zu schaffen machte. Als der Zeuge den Unbekannten ansprach, schwang sich der auf ein Fahrrad und flüchtete. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

