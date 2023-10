Iserlohn: MVG-Wartehäuschen bei Verkehrsunfall zerstört

Iserlohn. Bei einem Verkehrsunfall wurde in der Nacht ein Buswartehäuschen in Iserlohn zerstört. Das ist auf dem Theodor-Heuss-Ring passiert.

Glück im Unglück hatte ein Fahranfänger in der Nacht zu Samstag. Der 18-Jährige befuhr gegen 23.15 Uhr den Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn in Richtung Mendener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam der junge Mann aus Nachrodt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wartehäuschen der MVG.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Endlich freie Fahrt auf der Seilerseestraße +++

Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Der gläserne Unterstand wurde zerstört. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab. Die MVG wird die Haltestelle Unnaer Platz zunächst nicht anfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn