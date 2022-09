Iserlohn: Nach Unfall auf A46 wieder eine Spur befahrbar

Auf der A46 kam es am frühen Samstagabend zu einem Unfall. Die Autobahn war für rund eine Stunde voll gesperrt.

Iserlohn. Am frühen Samstagabend kam es zu einem Unfall auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen. Die Autobahn war für eine Stunde voll gesperrt.

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Unfall auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen. Nach Informationen der Autobahnpolizei Dortmund ereignete sich der Unfall um 16.25 Uhr. Ein PKW hatte einen Sprinter touchiert.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Eine Person erlitt als Folge des Unfalls einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden.

Autobahn für rund eine Stunde voll gesperrt

Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Letmathe für rund eine Stunde voll gesperrt, ab 17.30 Uhr konnte die Polizei den Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeileiten.

Schwerer Unfall auf A46 bereits am Freitagabend

Bereits am Freitagabend kam es auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen zu einem schweren Unfall, bei dem eine Person mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

+++ Lesen Sie auch: Unfall in Iserlohn: A46 war bis in den späten Abend gesperrt +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn