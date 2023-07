Iserlohn: Nächste Straße von Kesbern nach Altena gesperrt

Kesbern/Altena. Pendler zwischen Iserlohn und Altena müssen weiter aufpassen: Nachdem die Lohsiepenstraße länger gesperrt blieb, folgt nun eine andere Strecke.

Die Lohsiepenstraße zwischen Iserlohn und Altena war jetzt länger gesperrt als zwischenzeitlich gemeldet. Der Grund sind Schäden an den Leitplanken, die für die Baumfällungen abmontiert werden mussten, sowie die noch nicht abgeschlossenen Aufräumarbeiten. Jetzt soll die Straße am Donnerstag, 13. Juli, wieder befahrbar sein.

Dafür ist am Donnerstag die Parallelstrecke, die Eileringser Straße – auf Altenaer Gebiet der Hegenscheider Weg – wegen Baumfällarbeiten tagsüber gesperrt.

„Wir werden am Donnerstag die Strecke von Altena zum Wixberg wieder für den Verkehr freigeben“, berichtete Jan Humke vom zuständigen Landwirtschaftsbetrieb auf unsere Nachfrage. Die Leitplanken sind repariert und wieder montiert und alle Holzabfälle weggeräumt, so dass die Lohsiepenstraße, die von Altena über den Linscheider Bach zum Wixberg führt, am Donnerstag wieder freigegeben wird. Ursprünglich sollte die Sperrung, die seit dem 26. Juni gilt, bis zum 17. Juli dauern. Viele Autofahrer nutzen die Strecke, um nach Iserlohn oder in Gegenrichtung nach Altena zu gelangen.

Jedoch gibt es dafür eine andere Straßensperrung: Von 7 bis 18 Uhr wird am Donnerstag der Hegenscheider Weg auf Altenaer Stadtgebiet auf einem Teilstück komplett gesperrt, die Durchfahrt zum Hegenscheid auf die Eileringser Höhe und umgekehrt werde nicht möglich sein. Ab der Einmündung Feldstraße in Altena bergauf bis zum Ortsausgangsschild müssen am Hegenscheider Weg zur Verkehrssicherung ebenfalls Bäume gefällt werden.

