Iserlohn: Neue Hochbeete laden zum kostenlosen Gärtnern ein

Iserlohn. Das Projekt „Dein kleiner Garten“ bietet Interessierten in Iserlohn eine Möglichkeit zum Gärtnern. An den Hochbeeten gibt es noch ein Problem.

Ein kleines Stück Land – davon träumen viele. Zum Säen und Jäten, zum Ernten und Genießen. Ein Ziel, das für viele Menschen – besonders in Städten wie Iserlohn – schwer zu erreichen ist.

Hier setzt das Projekt „Dein kleiner Garten“ an. Am Rande der Altstadt, direkt neben der Freizeitanlage „In der Läger“ und dem städtischen Forstamt haben Schüler des Friederike-Fliedner-Berufskollegs gemeinsam mit Teilnehmern der AWO-Jugendintegrationskurs Mitte Mai große Hochbeete errichtet. Der Platz war bereits vorher vom Bürgerverein „Iserlohner Südstadt e.V.“ im Rahmen des Projekte „Südstadtgärten“ zum Gärtnern ausgewählt worden, mit den Jahren war das ganze jedoch eingeschlafen, die Hochbeete waren verrottet und mussten deshalb erneuert werden.

AWO bietet kostenlose Hochbeete in Iserlohner Altstadt an

„Mit dem kostenlosen Angebot wollen wir einen Begegnungsort für Menschen schaffen, die das gemeinsame Interesse an der Natur und am Gärtnern verbindet“, sagt Miriam Remmert von der AWO. Und nicht nur das: Auch jene, die gesund und unverarbeitete Lebensmittel in Bio-Qualität lieben, sollen sich angesprochen fühlen.

Die Resonanz im Frühjahr war gut: „Wir hatten Gärtner von der Elfenbeinküste, aus Syrien, Guinea, der Ukraine und natürlich aus Deutschland“, freuen sich Julia Storma und Kim Röttler, die das Projekt seitens der AWO betreuen. In Rücksprache mit erfahrenen Gärtnern wurden die Setzlinge und Pflanzen besorgt, dann wurde gemeinsam kräftig gepflanzt. Die Pflege bleibt den Paten der Hochbeete überlassen, das Wasser kommt aus dem Forstamt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Viele Kräuter, Kartoffeln, Rote Beete, Tomaten, Zucchini und Rucola-Salat sind bereits bestens gediehen und versprechen reiche Ernte.

Das einzige Problem: Auch dem Rehwild vom nahen Wald scheint der Inhalt der Beete zu schmecken. Im nächsten Jahr soll das Angebot noch ausgeweitet werden: Der Platz für weitere Hochbeete ist da. Wer mitmachen will, kann sich bei Miriam Remmert unter: miriam.remmert@awo-ha-mk.de melden.

