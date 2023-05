Iserlohn: Neue leitende Hebamme am Bethanien-Krankenhaus

Iserlohn. Die Geburtsklinik des Bethanien präsentiert ihre Angebote am 5. Mai zum Internationalen Tag der Hebammen in der Iserlohner Innenstadt.

Dennis Echtermann

„Jede Frau hat ein Recht darauf, liebevoll und würdevoll bei der Geburt begleitet zu werden“, sagt Sonja Schneider. Die neue leitende Hebamme in der Geburtsklinik des Bethanien ist mit dabei, wenn die Klinik zum Internationalen Tag der Hebammen am Freitag, 5. Mai, in der Iserlohner Innenstadt auf die berufliche Situation der Geburtshelferinnen und -helfer aufmerksam macht und die Angebote der Klinik vorstellt.

+++ Lesen Sie auch: Darum war die Homepage der Stadt Iserlohn nicht erreichbar +++

Die 40-Jährige hat kürzlich die leitende Stelle in Iserlohn übernommen. Schon früh war für sie klar, dass sie einmal Hebamme werden möchte. Bereits 2002, vor dem Abitur, machte sie regelmäßig in den Ferien Praktika im Bethanien-Krankenhaus. Nach ihrer Ausbildung im Münsterland arbeitete sie als Praxisleiterin in Dortmund, gab freiberuflich Kurse und lernte so viele Bereiche des Hebammen-Berufs kennen. In Zukunft will sich Sonja Schneider noch besser vor Ort vernetzen und auf eine gute Zusammenarbeit mit Frauenhaus, Mutter-Kind-Haus und niedergelassenen Hebammen hinarbeiten, um so auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Stillberatung und Elternschule in der Geburtsklinik des Bethanien-Krankenhauses

Neben dem Berufsbild der Hebamme soll am Freitag, 5. Mai, auf dem Alten Rathausplatz auch das vielseitige Angebote der Geburtsklinik des Bethanien-Krankenhauses vorgestellt werden. Ärzte, Kinderkrankenschwestern und Hebammen stehen ab 12 Uhr für Fragen zur Schwangerschaft bereit. Nach der Schließung der Kinderklinik wissen viele nicht, dass es das Angebot in Iserlohn überhaupt noch gibt, so die Erfahrung der Klinik. Von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit betreut das Team Schwangere und ihre Familien.

Geburtsvorbereitungskurse, Geburtsbegleitung, Elternschule und Rückbildungsgymnastik gehören ebenso zum Angebot wie Stillberatung und Wochenbettbetreuung. Dazu bietet die Klinik auch regelmäßige Informationsabende an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat an, um auf die Angebote aufmerksam zu machen. Zudem sind auch Geschwisterkurse in Planung.

+++ Lesen Sie auch: Weitere Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn