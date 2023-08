Iserlohn: Neuer Träger für Kindergarten „Hand in Hand“

Beteiligte von Diakonie und Erlöser-Gemeinde bei der symbolischen Schlüsselübergabe für den Trägerwechsel am Kindergarten „Hand in Hand“ in Iserlohn.

Iserlohn. Der evangelische Kindergarten „Hand in Hand“ in Wermingsen hat einen neuen Träger. Die Verbindung zur Erlöser-Gemeinde soll eng bleiben.

Die Diakonie Mark-Ruhr übernimmt die Trägerschaft der Kita „Hand in Hand“ an der Schlesischen Straße in Iserlohn. Die Verbindung mit dem bisherigen Betreiber, der Erlöser-Kirchengemeinde, soll aber eng bleiben. „Für die Mitarbeiter und Familien ändert sich nichts“, sagt bei einem Pressegespräch die langjährige Leiterin Irina Knaub. Auch ein Begrüßungsgottesdienst für die neuen Kinder soll weiter in der Erlöserkirche stattfinden – in diesem Jahr am 3. September.

Der Trägerwechsel greift bereits seit dem 1. August. Seit diesem Datum ist die Kita auch offiziell Familienzentrum. Der symbolische Schlüssel wurde jetzt im Beisein von Vertretern beider Seiten an die übergeben, um die es hier vor allem gehen soll: an die Kinder der Kita. Fabian Tigges, Geschäftsleitung Kitas bei der Diakonie, sagt, dass der Übergabeprozess als „beispielloses Miteinander“ sehr harmonisch verlaufen sei.

Wechsel im Presbyterium der Kirchengemeinde entscheidend

Die Gespräche für den Trägerwechsel waren bereits im Herbst vergangenen Jahres gestartet. Damals war die Erlöser-Gemeinde an die Diakonie herangetreten. Hintergrund: Im vergangenen Jahr war der stets stark engagierte Presbyter Hartmut Eckert verstorben. Mit der Wahl des neuen Presbyteriums Anfang kommenden Jahres wird zudem Kita-Presbyterin Monika Topp, die dieses Amt 24 Jahre ausgeübt hat, aus privaten Gründen ausscheiden. Es fehle somit einerseits an Bindegliedern zwischen Erlöser-Kirchengemeinde und Kita, andererseits koste die Trägerschaft die Gemeinde auch Geld, erklärt Ralf Micha, der Vorsitzende des Presbyteriums. „Das Geld war 50 Jahre lang gut investiert, aber wir kommen da jetzt an unsere Grenzen.

+++ Mehr aus Iserlohn: Bewaffneter „Hantelmann“ verwüstet Apotheke +++

Umso erfreuter sei man nun, mit der Diakonie eine Träger gefunden zu haben, der den religiös-pädagogischen Schwerpunkt beibehalten will – und die Einrichtung auch weiter als evangelische Kita der Erlöser-Gemeinde betrachtet, weshalb der Name unverändert bleibt. „Wir haben einen zuverlässigen Partner gesucht. Die Diakonie ist sicher die beste aller Lösungen“, so Micha. Dies hätten auch Nachfragen vorab bei Kitas in Hindenburg- und Prinzenstraße ergeben.

Irina Knaub dankte der Erlöser-Gemeinde, die die Trägerschaft 51 Jahre innegehabt hatte. Presbyterin Bettina Pelters betont, das der reibungslose Übergang noch zu einem gutem Stück dem verstorbenen Hartmut Eckert zu verdanken sei: „Er müsste eigentlich heute hier mit uns stehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn