Iserlohn: Neues Sprecher-Duo für Ortsverband der Grünen

Iserlohn. Bündnis 90/Die Grünen in Iserlohn haben zwei neue Sprecher gewählt. Was sich das Duo für den Ortsverband und die Ortsteile vorgenommen hat.

Ingrid Knaup und Norbert Lowin sind die neuen Sprecherinnen beziehungsweise Sprecher des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in Iserlohn. Sie wurden jetzt im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einer großen Mehrheit der Mitglieder gewählt.

Knaup und Lowin lösen Viktor Schmidt und Nancy Schmidt ab, die aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen von ihren Ämtern zurückgetreten waren. Ebenfalls aus beruflichen Gründen war auch Christian Kiangala von seinem Amt als Beisitzer zurückgetreten. Ihn ersetzt künftig nach dem Votum der Mitglieder Christian de Vries. Die weiteren Mitglieder des Vorstands stehen erst bei der nächsten Hauptversammlung erneut zur Wahl.

„Ein besonderer Dank gilt neben Viktor Schmidt auch Nancy Schmidt und Christian Kiangala, die sich als junge Mitglieder neben den Aufgaben im Rat der Stadt auch denen im Ortsverband gewidmet haben“, so Ingrid Knaup während der Hauptversammlung. „Euer Engagement hat mich zur Kandidatur bewogen, um eure Arbeit fortsetzen zu können“, ergänzt sie.

Ortsverband will mit mehr Anregungen sichtbarer werden

Der neue Vorstand werde sich schon bald an die Arbeit machen, um Ziele für die Zukunft zu definieren. Mehr Anregungen des Ortsverbandes an die Fraktion erfordern nach Ansicht der neuen Sprecher auch neue, strategische Ausrichtungen. Erste Ideen, die auch das Engagement in den Ortsteilen betreffen, gebe es schon.

„Die aktuelle Energiekrise, die unkalkulierbare Inflation und viele weitere Themen erfordern neue Denkansätze. Der Iserlohner Ortsverband muss hinsichtlich der zu bewältigenden Aufgaben in Iserlohn pragmatische, zukunftsträchtige Ideen entwickeln“, erklärt Norbert Lowin. „Wir Grüne sollten zukünftig verstärkt als Ideengeber gegenüber der Iserlohner Bürgerschaft und als Ideenpool für unsere Iserlohner Fraktion auftreten“, ergänzt Lowin.

