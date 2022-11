Iserlohn: Neustart der AWO-Einrichtung für Suchtkranke

Iserlohn. In der „Werkstatt im Hinterhof“, einer AWO-Einrichtung in Iserlohn, hat sich durch die Renovierungsarbeiten viel getan. Das erwartet Besucher.

Im Grunde erinnert nur noch der Billardtisch an die alten Zeiten. Ansonsten ist in der Werkstatt an der Oberen Mühle nichts mehr, wie es war. Nagelneuer Vinylboden, neues Mobiliar, eine neue Theke und ein frischer Anstrich haben die AWO-Einrichtung in Iserlohn als niederschwellige Anlaufstelle für Suchtkranke komplett verändert.

Lesen Sie auch:AWO in Iserlohn: Darum ist Beratung für Migranten so wichtig

Die Renovierungsarbeiten hatten schon im März begonnen und wurden langsam und schrittweise durchgeführt, damit der Betrieb zu keinem Zeitpunkt zum Erliegen kommen musste – eine lange Zeit und ein tiefer Eingriff, der für das Team und auch für die Besucher durchaus eine Herausforderung war, wie die Leiterin der Werkstatt, Ute Przyklenk, sagt.

Beratung lief in der AWO-Einrichtung in Iserlohn weiter

„Ihr habt eine Menge ausgehalten – Staub, Dreck und Chaos“, richtete sie zur Eröffnung am Dienstagvormittag ein Wort des Dankes an die Besucher. Die Theke musste vorübergehend verlegt werden, es konnte aber durchgehend Wäsche gewaschen und geduscht werden, und die Beratung lief auch durchgehend weiter. Ihr Dank galt aber auch allen, die die umfangreiche Renovierung möglich gemacht haben – allen voran dem Förderverein der Werkstatt im Hinterhof.

Lesen Sie auch:Iserlohn: AWO und Stenner-Gymnasium besiegeln Zusammenarbeit

Dazu hatte die IGW-Spezialimmobilien nicht nur den Anstrich sondern auch die Installationen für den neuen Thekenbereich übernommen. Die Elektroarbeiten kamen von der Firma Dröge, der Vinylboden von der Firme De Lange, verlegt wurde er von der Firma Binder. Möbelspenden hatte „XXXL Sonneborn“ geliefert, Holzarbeiten haben Patienten der AWO-Einrichtung Klinik Deerth übernommen, die eigenen Besucher haben auch immer und überall mit angepackt, wo es nötig war, und wie schon so oft zuvor hat die Firma Durable das Essen für die Feierstunde am Dienstag gespendet.

Lesen Sie auch: Iserlohn: Selbsthilfegruppe „Wendepunkt“ bezieht neue Räume

Seit September herrscht inzwischen wieder Normalbetrieb. Dazu gehört ein tägliches Frühstück für kleines Geld und eine kostenlose Suppe an jedem Freitag. Besonders großen Andrang hatte die Werkstatt in den Monaten Juni bis August mitten in den Umbauarbeiten, als das Team Neun-Euro-Tickets, die vom Förderverein gesponsert wurden, unter den Besuchern verteilte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn