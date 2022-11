Iserlohn: Noch Karten für Bigbands-Konzert im Henkelmann

Iserlohn. Das Konzert mit mit „JazzTeens“ und „JazZi­nation“ findet am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Henkelmann Iserlohn statt. Die Abendkasse wird geöffnet.

Zu einem Konzert in den Jazzclub Henkelmann laden die Bigbands der Gesamtschule Iserlohn für Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr ein. Auf der Bühne stehen unter an derem die „JazzTeens“, die Juniorbigband der Gesamtschule unter Leitung von Hermann Dörnen, mit ihrem kernigem Sound und viel Spaß am Musikmachen – besonders bei den Solo-Improvisationen.

+++Lesen Sie auch: Wohnhaus in Hemer-Apricke nach Brand unbewohnbar

Die Gruppe hat schon viele Auftritte in Iserlohn und Umgebung absolviert und sei daher weit davon entfernt, „nur eine Nachwuchsband“ zu sein, heißt es in der Ankündigung.

Spannende Musik aus Nordmazedonien und Kroatien.

Mit dabei ist natürlich auch „JazZi­nation“ unter der Leitung von Wilfried Pieper und Stefan Beumers. Ihre Faszination für jazzgeprägte Musik wie Swing, Soul und Funk bis hin zu Rock und Pop – das ist Name und Programm der Bigband. Mit im Gepäck haben sie in diesem Jahr spannende Musik aus Nordmazedonien und Kroatien.

+++Lesen Sie auch: Wie die Bigband der Gesamtschule neu durchstartet

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben „JazZination“ und „Jazamwo“, die Bigband des Woeste-Gymnasiums unter der Leitung von Jörg Segtrop, einen Rap-Song selbst komponiert und aufgenommen. Den Song werden sie bei diesem Konzert erstmals live mit beiden Bands präsentieren.

Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro für Erwachsene, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn