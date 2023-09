Iserlohn: Obdachlose Frau getötet – Mordkommission ermittelt

Nach dem Tötungsdelikt in Iserlohn untersuchte die Spurensicherung den Fundort der Leiche am Poth.

Iserlohn. Ein Tötungsdelikt im Obdachenlosenmilieu erschüttert Iserlohn: Am frühen Mittwochmorgen ist am Poth die Leiche einer Frau gefunden worden.

In Iserlohn ist am frühen Morgen eine offenbar obdachlose Frau getötet worden. Die Leiche wurde nach Angaben der Polizei am Poth gefunden. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Spurensicherung war gegen 7 Uhr noch vor Ort, um den Fundort zu untersuchen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Wir berichten weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn