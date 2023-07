Iserlohn: OLG-Präsidentin besucht Amtsgericht

Iserlohn. Gudrun Schäpers, Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm, war zu Gast bei ihren Iserlohner Amtsgerichts-Kollegen. Worum es dabei ging.

Ein besonderer Besuch in Iserlohn: Amtsgerichtsdirektor Volker Borchert und sein Team begrüßten am Dienstag Gudrun Schäpers, Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. Ein Gast, der den persönlichen Kontakt sucht, offene Gespräche schätzt und zuhören will. Eine kleine Führung durchs Haus gab es natürlich auch.

Seit Herbst 2021 leitet die 55-jährige Juristin die Geschicke des bundesweit größten OLG-Bezirks, zu dem 77 Amts- und zehn Landgerichte gehören. Die Frau mit dem herzlichen Lächeln will „ihre“ Gerichte und die Menschen, die dort arbeiten, nach und nach kennenlernen. Dafür nimmt sie sich stets Zeit. Ein ambitioniertes Vorhaben: Immerhin reicht der Bezirk von Siegen bis Münster. Und tatsächlich hat sie die knapp zwei Jahre, in denen sie im Amt ist, genutzt. Nun fehlen ihr noch 20 Gerichte – und auch das dürfte nicht mehr allzu lange so sein.

Zwischen Plaudereien und ernsten Themen

Nun führte sie der Weg also nach Iserlohn, wo sie herzlich in Empfang genommen wurde. Bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen wurde geredet – von Plaudereien bis hin zu ernsthaften Inhalten wie zum Beispiel dem Thema rund um den künftigen Personalbedarf. Danach gab es einen Rundgang – vom Gerichtssaal über den Scan-Raum in Sachen Elektronische Akte bis hin zu den Arresträumen, aus denen heraus Angeklagte oder Zeugen, die sich in Haft befinden, vorgeführt werden können.

Nicht zu vergessen, die kurze Stippvisite in der Wachtmeisterei. Gudrun Schäpers hat eine klare Meinung zu Justizwachtmeistern und lässt einen von ihnen wissen: „Gut, dass wir Sie haben.“ Sie sei dankbar für das Engagement rund um die Einführung der E-Akte, und natürlich seien die Wachtmeister auch wichtig für die Sicherheit im Haus. Über drei Stunden nahm der Besuch in Anspruch. Offenbar gut investierte Zeit.

Das Fazit von René Costa Pinheiro fällt deutlich aus: „Das war sehr nett. Sie wollte uns persönlich kennenlernen, wissen, mit wem sie da zusammenarbeitet.“ Er ist als Wachtmeister und Hausmeister im Amtsgericht tätig, ist überdies Mitglied des Personalrats. Und in dieser Funktion sprach er Themen wie Personalfragen oder auch IT an. Auf die Frage, ob der Besuch Zeitverschwendung gewesen sei, reagiert er prompt und offen: „Absolut nicht.“ Ganz ähnlich sieht es Geschäftsleiterin Ulrike Lutz: „Ich empfand das Gespräch als sehr angenehm. Es war sehr kommunikativ, von echtem Interesse geleitet – eben kein Pflichtbesuch.“ Eine Tatsache, die unter anderem bei dem Gespräch mit dem Personalrat zum Ausdruck gekommen sei.

„Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Frau Schäpers uns hier im Amtsgericht Iserlohn besucht hat. Es war eine wirklich offene Gesprächsführung über alle Themen, die uns hier betreffen“, fasst es Direktor Volker Borchert zusammen. Es sei deutlich geworden, dass die Präsidentin nicht nur für die Richter stehe, sondern für alle Geschäftsbereiche. Unter anderem sei es um Nachwuchswerbung gegangen, was in der heutigen Zeit, in der viele Arbeitgeber um die besten Köpfe ringen würden, besonders wichtig sei. Ihm gefalle, dass die Personalplanung nicht nur auf den jetzigen, sondern auch auf den künftigen Bedarf ausgerichtet sei und dabei berücksichtigt werde, dass der eine oder andere auch mal gehen könne. Günter Giesecke von Bergh, Schöffenrichter sowie Mitglied des Richterrats und des Präsidiums, zollt dem hohen Besuch Respekt. Er findet es gut, dass sich Gudrun Schäpers einmal persönlich vorgestellt habe. Das koste viel Zeit und sie habe sicherlich noch etwas anderes zu tun. Sie habe zugehört. „Es sind ihre Mitarbeiter und damit meint sie nicht nur die Präsidenten der Landgerichte, sondern alle, die in der Justiz arbeiten. Ich glaube, dass sie sich wirklich interessiert, und das finde ich gut.“

Gudrun Schäpers selbst spricht von einem guten Termin, über einen offenen und vertrauensvollen Austausch. Das habe ihr einen guten Einblick ermöglicht, was Offenheit voraussetze. Sie bezeichnet den Ausflug nach Iserlohn als guten Termin. Die Fahrt habe sich auf jeden Fall gelohnt. „Jedes Gericht lohnt sich. Ich fühle mich immer wieder bestätigt, wie toll unser Bezirk ist.“ Für jeden Bereich und jede Region seien die richtigen Leute tätig.

