Iserlohn: Osterfreude wird in Bauernkirche hörbar

Iserlohn. Astrid Gerdsmann, Martin Schröder und Clara Ernst freuten sich beim Osterkonzert in der Iserlohner Bauernkirche über langen Applaus.

„Christ ist erstanden“, rief Kantor Hanns-Peter Springer der zahlreich in der Bauernkirche erschienenen Zuhörergemeinde anstelle der Begrüßung entgegen und im zweiten Anlauf antwortete diese auch mit einem kräftigen: „Er ist wahrhaftig auferstanden.“ Was dann folgte, wurde dem Begriff „Festliches Osterkonzert“ mehr als gerecht.

Die Schwerter Kantorin Clara Ernst, Sopranistin Astrid Gerdsmann und der in Iserlohn hinlänglich bekannte Trompeter Martin Schröder präsentierten ein Programm, welches die große Osterfreude festlich Klang werden ließ. Astrid Gerdsmann, insbesondere im Bereich Schwerte und Dortmund beliebte und gefragte Sopranistin, begeisterte mit schlankem, sauber geführtem Sopran, barockem Stilgefühl und wunderbar runden Spitzentönen. Bei den Koloraturen verfügte sie über eine äußerst „geläufige Gurgel“, wie Mozart dies scherzhaft von seiner „Königin der Nacht“ verlangte.

Sich gegenseitig musikalische Bälle zugeworfen

Gerdsmann interpretierte Arien von Bach, Händel und Scarlatti, bei denen sie teilweise in den Dialog mit der Trompete trat und sich mit ihr die melodischen Motive wie Bälle musikalisch zuwarf. Händels „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, hier im englischen Original, interpretierte sie sehr gefühlvoll und innig ohne übertriebene Affekte .

Martin Schröder an der Trompete ließ die Bauernkirche in festlichem Glanz erstrahlen, sei es bei Bachs „Erschallet die Lieder“ oder dessen „Marsch in D-Dur“ aus der Kantate BWV 207a. Sein klarer, schillernder Trompetenton und die mühelos wirkenden Spitzentöne wussten einmal mehr zu begeistern.

Clara Ernst, seit einigen Jahren hauptamtliche Kantorin an St. Viktor in Schwerte, beeindruckte mit ihren Fähigkeiten an der Orgel gleichermaßen als Solistin und Begleiterin. Einfühlsam stützte und unterstützte sie den Gesang von Astrid Gerdsmann und das Trompetenspiel von Martin Schröder, begeisterte aber auch mit souveräner Technik und großer Gestaltungskunst sowohl bei den spätromantischen Werken von Widor und Durufle als auch der barocken Bearbeitung des Osterchorals „Christ lag in Todesbanden“ von Georg Böhm.

Kraft und Konzentration

Clara Ernst gebührt ein besonders Kompliment, stellte dieses Konzert doch eine enorme Herausforderung an Kraft und Konzentration dar, weil sie schlichtweg ohne Pause aktiv sein musste.

Ohne Zugabe ließ das begeisterte Publikum die drei sympathischen Musikerinnen und Musiker nicht gehen – und Hanns-Peter Springer hat einmal mehr ein goldenes Händchen in der Auswahl seiner Konzertprotagonisten bewiesen.

