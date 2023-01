Iserlohn: Pärchen klaut Stühle von Hotel-Außenfläche

Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem in Iserlohn zwei Stühle von einer Hotel-Außenfläche gestohlen wurden.

Iserlohn. Ein unbekanntes Paar klaute zwei Stühle von einer Außenfläche eines Hotels in Iserlohn. Eine Kamera filmte dies. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekanntes Paar hat am Donnerstag zwei Stühle von einer Außenfläche eines Hotels am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohngestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen laut Polizei, wie die beiden Personen um 19.30 Uhr das Gelände betreten und die Rattanstühle samt Sitzkissen davon tragen.

Lesen Sie auch: Raub in Iserlohn: Unterschiedliche Erinnerungen vor Gericht

Es handelt sich um zwei Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Der Mann hat braune Haare, die an den Seiten kurz geschnitten sind, und trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Hose und braune Schuhe. Seine Begleiterin hatte ihre dunklen, langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war bekleidet mit einem knöchellangen schwarzen Mantel und schwarzen Schuhen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn