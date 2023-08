Iserlohn: Paketlieferant bedroht Autofahrer mit einer Waffe

Mit einer Waffe hat der Fahrer eines Lieferwagens einen Autofahrer in Iserlohn bedroht. Zudem hatte der Mann aus Oberhausen Drogen konsumiert.

Iserlohn. Mit einer Waffe hat ein Lieferant aus Oberhausen einen Pkw-Fahrer in Iserlohn bedroht. Er hatte eine ungewöhnliche Erklärung für sein Verhalten.

Ein 49-jähriger Mann aus Oberhausen hat am Freitagmorgen an der Schulstraße in Iserlohn einen anderen Pkw-Fahrer mit einer Waffe bedroht. Eine Zeugin meldete der Polizei laut Bericht um kurz nach 11 Uhr, dass der Fahrer eines Paketwagens einen Gegenstand auf den Fahrer eines anderen Wagens halten würde. Die Polizeibeamten befragten den bedrohten Autofahrer.

Demnach kam es beim Wenden zu einem Streit mit dem unbekannten Lieferanten, weil der sehr schnell auf ihn zugefahren sei. Als er sich beschwerte, habe der Paketwagenfahrer eine Pistole gezogen, ihn bedroht und sei dann weggefahren.

Polizei findet Paketfahrer: Drogentest positiv

Im Rahmen der folgenden Fahndung entdeckten die Polizeibeamten den beschriebenen Paketwagen an einer Tankstelle an der Schlesischen Straße. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamte eine Waffe, die sich später als Waffen-Nachbildung herausstellte. Der Paketfahrer wurde im Verkaufsraum der Tankstelle festgenommen. Er äußerte später, dass er so etwas öfter mache, um Streits zu bewältigen.

Ein Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt nahm dem 49-Jährigen eine Blutprobe ab. Die Anscheinswaffe und der Führerschein des Oberhauseners wurden sichergestellt. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Bedrohung und einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

