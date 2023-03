Eine Umgestaltung des Parks in Sümmern ist gewünscht.

Umwelt Iserlohn: Park in Sümmern soll attraktiver werden

Sümmern. Verschiedene Fraktionen stellen in einem Antrag Fragen zu einer möglichen Umgestaltung des Parks.

Um die Umgestaltung des Parks in Sümmern geht es in einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, FDP, den Grünen und der Fraktion „Die Iserlohner“. Schon beim Stadtteilentwicklungskonzept „Mein Iserlohn 2040“ sei gefordert worden, den Park als attraktiven Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Es wurde geplant, den Park wieder mehr mit Leben zu füllen und attraktiver für alle Generationen zu gestalten, so der gemeinsame Antrag. Außerdem wollen die Politiker der Bürgergemeinschaft Sümmern-Griesenbrauck unter die Arme greifen.

+++Nachrichten aus Iserlohn+++

Im Antrag stellen die Fraktionen folgende Fragen an die Verwaltung: Gibt es ein Beleuchtungskonzept für den Park und wann wird dieses umgesetzt? Ist zeitnah geplant, die vorhandene Boule-Bahn zu renovieren? Besteht die Möglichkeit, einen Basketball-Korb aufzustellen? Wann werden durch den Schnitt der Sträucher und Gebüsche wieder mehr Sichtachsen geschaffen? Ist zeitnah geplant, Ladestationen für E-Bikes zu installieren?

Welche Möglichkeiten seitens der Stadt gibt es, die oben genannten Vorhaben zu unterstützen? Könnte man zum Beispiel Fördermittel in Anspruch nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es seitens der Stadtwerke, die Vorhaben zu unterstützen? Könnte man zum Beispiel Beleuchtung / Stromleitungen /E-Ladestationen installieren? Welche Möglichkeiten gibt es seitens des SIH, die Vorhaben zu unterstützen. Könnte man gärtnerische Pflegemaßnahmen durchführen?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn