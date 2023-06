Iserlohn: Parkende Autos mit Löschschaum besprüht

Mit einem Feuerlöscher hantierten vermutlich Jugendliche in einem Parkhaus in Iserlohn.

Iserlohn. In einem Parkhaus in Iserlohn sind Autos mit Löschschaum besprüht worden. Vermutlich machten sich Jugendliche an einem Feuerlöscher zu schaffen.

Mit Löschschaum aus einem Feuerlöscher haben Jugendliche in Iserlohn am Donnerstag eine Reihe parkender Autos besprüht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in dem Parkhaus am Kurt-Schumacher-Ring.

In dieser Zeit sollen in dem Parkhaus zwei Jugendliche beobachtet worden sein. Die Parkhaus-Mitarbeiter erstatteten Anzeige bei der Polizei.

