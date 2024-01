Iserlohn: Pkws beschädigt und geflüchtet

Ein Rollerfahrer hat am Samstag in Iserlohn zwei Auto bei einem Sturz beschädigt. Danach ist er weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer Unfallflucht, die sich am Samstag um 12.45 Uhr am Tannenweg ereignete, ist die Iserlohner Polizei laut ihres Berichts beschäftigt.

Eine 24-jährige Iserlohnerin saß in einem geparkten Fahrzeug. Ein schwarzes Kleinkraftrad befuhr die Straße, und der jugendliche Fahrer stürzte in Höhe ihres Fahrzeuges. Dabei sei das Kleinkraftrad gegen den geparkten Pkw der Zeugin sowie gegen einen weiteren Wagen eines 22-jährigen Iserlohners gestoßen. Beide Fahrzeuge wurden dabei leicht beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch mit der Zeugin entfernte sich der Kleinkraftradfahrer vom Unfallort ohne eine Regulierung des Schadens in Höhe von 2000 Euro einzuleiten

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn