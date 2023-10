Iserlohn: Politik reagiert auf „Offenen Brief Kultur“

Nach dem Kulturforum haben sich viele Künstler in einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Joithe gewandt.

Iserlohn. CDU, SPD, Grüne, FDP und die Partei Die Linke wenden sich mit einem Antwortschreiben an die Iserlohner Künstler.

In einem Antwortschreiben haben die Fraktionen der CDU, SPD, der Grünen, der FDP und der Partei Die Linke auf den „Offenen Brief Kultur“ reagiert. Die Musiker Rüdiger Schilling, Andy Schade und Jan Zimmer sowie der Veranstalter Sven Wiedemeyer hatten sich im Nachgang des Kulturforums in einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Joithe gewandt. Mehr als 160 weitere Kulturschaffende aus der freien Szene Iserlohns haben diesen unterschrieben.

„Wir sind also auf Eurer/Ihrer Seite!“, heißt es in dem Antwortschreiben der fünf Fraktionen des Rates der Stadt. Die meisten im Brief beschriebenen Probleme seien, so die Fraktionen, im Abschlussbericht der Kulturentwicklungsplanung und den dort aufgeführten Handlungsempfehlungen ebenfalls benannt. Es gebe einen Ratsbeschluss zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen.

Finanzen und Personalkapazitäten sind begrenzt

Die Vertreter der Politik nennen aber auch Probleme, die sich auf die Kultur auswirken. Zum einen sei da die finanzielle Situation der Stadt. „Die Zahlen unseres städtischen Haushalts sind besorgniserregend. Wir sind als Politikerinnen und Politiker in der Pflicht, sehr fein abzuwägen, was wir uns leisten können“, heißt es im Antwortschreiben.

Der Fachkräftemangel sei zudem in der personellen Situation der Stadtverwaltung spürbar. Es gebe viele unbesetzte Stellen. Die Politik sei weiterhin in der Pflicht, die Bedarfe der städtischen Kulturinstitute (Volkshochschule, Galerie, Städtische Museen, Archiv, Bücherei, Musikschule und Parktheater) zu berücksichtigen. Die Arbeit der Kulturinstitute binde ebenfalls personelle und finanzielle Ressourcen.

Politik will mit Künstlern in Kontakt treten

Auch die Bedarfe der zahlreichen und wertvollen Vereine und Initiativen in den Bereichen Sport, Soziales, Umweltschutz und zahlreichen weiteren Themen gelte es zu beachten. „Auch die Vereine und Initiativen leisten Wesentliches für unsere Gesellschaft und verdienen finanzielle und personelle Förderung“, so das Antwortschreiben.

Konstruktive Lösungen finde man mit gegenseitiger Wertschätzung. Gemeinsam wolle man „das Machbare“ herausarbeiten und „an einem Strang ziehen“. Die Politik will die Künstler persönlich treffen und lädt zu einem informellen Gespräch ein. Dieses soll an einem der kommenden Montage um 20 Uhr stattfinden. Anknüpfen soll das Gespräch an den erarbeiteten Themen des Kulturforums und an den Arbeitsgruppen (Netzwerkpflege, Kulturkonferenz/Förderkonzepte, Veranstaltungsflächen/ Jugendkultur/Veranstaltungskalender, Werbung). Die Terminabstimmung soll über die Kulturausschussvorsitzende Eva Kirchhoff oder das CDU-Fraktionsbüro (02371/217-1085) laufen.

