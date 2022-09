Iserlohn: Polizei bittet um Hinweise zu zwei Unfallfluchten

Iserlohn. Zwei Unfallverursacher sind am Wochenende in Iserlohn einfach weitergefahren. Nun fahndet die Polizei nach ihnen und sucht nach Zeugen.

Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten in Iserlohn vom Wochenende. Zwischen Freitag- und Samstagabend ist ein geparkter Pkw an der Teutoburger Straße beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt. An der Egge ist am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr ebenfalls ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Schaden liegt hier bei 1000 Euro.

In beiden Fällen liegen keine Hinweise auf die Unfallverursacher vor. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

