Iserlohn: Polizei blitzt Auto mit 25 km/h zu viel

Iserlohn. Fahrzeug bei Radarkontrolle der Polizei am Caller Weg in Iserlohn mit 25 Stundenkilometern zu viel erwischt.

Die Polizei im Märkischen Kreis hat am Montag zwischen 17.15 und 19.25 Uhr am Caller Weg in Iserlohn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden 173 Fahrzeuge gemessen. Es gab 17 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

55 km/h statt erlaubten Tempo 30

Der schnellste Fahrer war mit 55 Stundenkilometern bei erlaubten Tempo 30 unterwegs.

