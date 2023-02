Iserlohn: Polizei blitzt Autofahrer mit 81 Stundenkilometern

Die Polizei hat am Schapker Weg in Iserlohn Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Iserlohn. Bei Radarkontrollen der Polizei am Schapker Weg in Iserlohn am Dienstag ist ein Fahrer mit Hagener Kennzeichen besonders aufgefallen.

Die Polizei hat am Dienstag Kontrollen der Geschwindigkeit am Schapker Weg durchgeführt. In der Zeit von 16.50 bis 19 Uhr wurden per Radarmessung 921 Fahrzeuge gemessen.

Die Polizei schrieb acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 49 Verkehrsteilnehmer mussten Verwarngelder bezahlen.

Mit 81 Stundenkilometern unterwegs

Das schnellste gemessene Fahrzeug mit Hagener Kennzeichen war mit 81 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs.

