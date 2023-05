Iserlohn: Polizei blitzt Krad mit 81 km/h an der Schapke

Die Polizei hat in Iserlohn am Caller Weg und am Schapker Weg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Iserlohn. Die Polizei hat in Iserlohn am Schapker Weg und am Caller Weg Radarkontrollen durchgeführt. Ein Kradfahrer ist dabei besonders aufgefallen.

Am Caller Weg und am Schapker Weg hat die Polizei am Freitag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Zwischen 13.20 und 14.05 Uhr kontrollierte die Polizei am Caller Weg per Radarmessung 60 Fahrzeuge. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben und zehn Verwarngelder verhängt. Der höchste Messwert lag bei 51 km/h – erlaubt ist dort Tempo 30.

Die Kontrollen am Schapker Weg fanden in der Zeit von 14.10 bis 15.40 Uhr statt. Ebenfalls per Radar wurden 521 Fahrzeuge gemessen. Dort schrieben die Polizisten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und es gab dazu 25 Verwarngelder. Der schnellste gemessene Fahrer war mit seinem Krad aus dem Märkischen Kreis mit 81 km/h statt erlaubten 50 unterwegs.

