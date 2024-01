Iserlohn: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Die Iserlohner Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht an der Aloys-Rüberg-Straße.

Iserlohn Eine eingedellte Fahrertür hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher an einem Auto an der Aloys-Rüberg-Straße in Iserlohn. Die Polizei ermittelt.

Ein 42-Jähriger hatte sein Auto am Freitag zwischen 16.10 und 16.40 Uhr an der Aloys-Rüberg-Straße, Höhe Hausnummer 21, in Iserlohn geparkt. Als er zurückkehrte, fand er eine eingedellte Fahrertür vor. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den etwa 1200 Euro hohen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 zu melden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn