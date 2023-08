Iserlohn: Polizei fahndet nach Brieftaschen-Dieb

Hagen/Iserlohn. Ein Dieb entwendete die Brieftasche einer Frau und hob mit ihrer Kreditkarte Geld ab. Jetzt fahndet die Polizei auch in Iserlohn nach dem Mann.

Ein Dieb entwendete bereits am 8. Mai 2022 in Hagen zunächst die Brieftasche einer Frau und hob mit der darin enthaltenen Kreditkarte am Folgetag von einem Geldautomaten der Sparkasse Iserlohn-Kalthof Bargeld ab. Die Brieftasche wurde laut Polizei nach dem Abhebevorgang in den Briefkasten einer Zahnarztpraxis in Iserlohn geworfen.

+++ Mehr aus Iserlohn: So hoch sind Hürden für Einweisung von „Hantelmann“ +++

Die Beamten fragen nun: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen von den Fahndungsfotos machen? Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter 02331/9862066 entgegen.

Hier geht es zu den Fahndungsfotos

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn