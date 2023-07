Iserlohn: Polizei fahndet öffentlich nach schwerem Diebstahl

In Iserlohn fandet die Polizei nach einem Mann im Fall eines besonders schweren Diebstahls.

Iserlohn. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Es geht um einen besonders schweren Fall des Diebstahl.

Die Polizei fandet öffentlich nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls nach einem mutmaßlichen Täter. Der bislang unbekannte Tatverdächtige öffnete laut Polizeibericht bereits am 14. April zwischen 16.30 und 16.40 Uhr in einem Iserlohner Aldi-Markt zunächst mit einem unbekannten Gegenstand einen an einer ungenutzten Kasse befindlichen Zigarettenschrank.

Er entnahm mehrere Zigarettenpackungen und verstaute diese in einem mitgeführten Einkaufswagen. Als er dabei beobachtet wurde, verließ er ohne Beute den Supermarkt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen geben?

