Iserlohn: Polizei findet ein in Spanien gestohlenes Handy

In Iserlohn ist ein Handy aufgetaucht, das einer Französin in Spanien gestohlen wurde.

Iserlohn. Gestohlen in Spanien, wiedergefunden in Iserlohn: Die Polizei hat ein Handy sichergestellt, das einer Französin im Urlaub gestohlen wurde.

Gebaut in China, entwickelt in den USA, genutzt in Frankreich, geklaut in Spanien und wiederentdeckt in Deutschland: Manche Mobiltelefone kommen ganz schön rum in der Welt: Wie die Polizei berichtet, wurde einer Französin ein iPhone 13 im Urlaub im spanischen Valencia gestohlen.

Sie erstattete Anzeige in Spanien und Frankreich, sperrte das Gerät und hinterlegte einen Notfallkontakt. Vor einer Woche meldete sich ein Mann aus Iserlohn bei diesem Notfallkontakt in Frankreich. Er habe das iPhone auf einer Online-Plattform für 350 Euro gekauft und könne es nun wegen der Sperre nicht nutzen. Für 150 EUR könne sie ihr Gerät wiederhaben, erklärte der Anrufer.

GPS-Ortung führt nach Iserlohn

Aus Frankreich rief die Mutter der Französin die deutsche Polizei in Iserlohn an und erklärte einem Polizeibeamten auf Spanisch das Problem. Die GPS-Ortung des Gerätes führte die Polizei zu der Adresse des Käufers in Iserlohn.

Smartphone in Alufolie eingewickelt

Auch die Polizeibeamten fragten den Mann nach dem iPhone. Aber erst als sie an der Haustür den Durchsuchungsbeschluss aus der Tasche zogen, überreichte er das in Alufolie eingewickelte Smartphone. Die Beamten stellten es sicher und ermitteln nun gegen den Verkäufer.

