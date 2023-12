Iserlohn: Polizei findet weißes Pulver bei Ladendieb

Iserlohn/Dortmund Ein Ladendieb fiel in Iserlohn auf, als er mehrere Flaschen Alkohol entwendete. Die Polizei fand noch Utensilien mit weißem Pulver bei ihm.

Ein 44-jähriger Dortmunder wurde am Freitag gegen 18 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn beim Diebstahl von Alkohol erwischt. Er schmuggelte acht Flaschen Hochprozentiges und zwei Dosen Bier an der Kasse vorbei. Dort nahm ihn der Ladendetektiv in Empfang. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden Polizeibeamte Utensilien mit weißem Pulver.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Da er bereits im erheblichen Umfang wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, muss mit Wiederholungen gerechnet werden. Außerdem hat er keinen festen Wohnsitz. Deshalb nahm ihn die Polizei diesmal nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit und nahm ihm Blut ab. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn