Iserlohn: Polizei ist mit dem Radargerät Rasern auf der Spur

Iserlohn. Die Polizei führte in Iserlohn Geschwindigkeitsmessungen mit dem Radar durch. 198 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert. Eines fiel besonders auf.

Die Polizei führte am Dienstag, 23. Mai, im Caller Weg in Iserlohn von 17 bis 19.15 Uhr Radarmessungen im Straßenverkehr durch. Dabei wurden 198 Fahrzeugdaten erfasst. In 11 Fällen verhängte die Polizei Verwarngelder wegen überschreiten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. In einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Der höchste gemessene Wert betrug 51 km/h. Erlaubt sind dort nur 30 Stundenkilometer.

