Iserlohn: Polizei ist Rasern mit Radarkontrolle auf der Spur

Iserlohn. Die Polizei führte in Iserlohn Radarkontrollen durch. 600 Fahrzeuge wurden gemessen. Zwei Fahrzeughalter fielen den Beamten dabei besonders auf.

Die Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen in Iserlohn durch. Am Freitag, 24. Februar, setzten die Beamten in der Oestricher Straße das Radargerät zwischen 13.50 und 16.30 Uhr ein und messten dabei 300 Fahrzeuge. In 37 Fällen wurden Verwarngelder verhängt, in dreien eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. Der höchste gemessene Wert betrug 54 km/h, obwohl in dem Bereich nur 30 erlaubt sind.

Zwischen 16.45 und 17.50 Uhr waren die Beamten in der Dortmunder Straße stationiert und nahmen auch dort 300 Fahrzeuge ins Visier. Dort kam es in 30 Fällen zu einem Verwarngeld und vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden geschrieben. Der höchste Messwert betrug 95 km/h. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer.

