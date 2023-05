Die Polizei hat am Caller Weg in Iserlohn Radarkontrollen durchgeführt.

Radarkontrollen Iserlohn: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit am Caller Weg

Iserlohn. Die Polizei hat am Caller Weg in Iserlohn im Rahmen der Schulwegsicherung die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen.

Die Polizei hat am Mittwoch in der Zeit von 6.35 bis 8.40 Uhr zur Schulwegsicherung am Caller Weg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Per Radar wurden 201 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten mussten 16 Verwarngelder verhängen. Der höchste Messwert lag bei 46 Stundenkilometern bei erlaubten Tempo 30.

