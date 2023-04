Iserlohn: Polizei kontrollierte Geschwindigkeiten in Kalthof

Iserlohn. Die Polizei führte in Iserlohn-Kalthof Geschwindigkeitskontrollen per Radar durch. Mehrere Fahrzeugführer fielen dabei negativ auf.

Die Polizei führte am vergangenen Freitag, 14. April, von 17.35 bis 19.45 Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar in Kalthof durch. In der Leckingser Straße erfasste das Gerät die Daten von 230 Fahrzeugen. In 51 Fällen waren Straßenverkehrsteilnehmer so schnell unterwegs, dass die Beamten Verwarngelder verhängten. In einem Fall kam es zu einer Ordnungswidrigkeitsanzeige. Der höchste gemessene Wert in dem Bereich in dem Tempo 30 gilt lag bei 52 Stundenkilometern.

