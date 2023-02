Iserlohn: Polizei misst Geschwindigkeit von 1435 Fahrzeugen

Die Polizei hat am Donnerstag in Iserlohn am Caller Weg und am Schapker Weg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Am Caller Weg kontrollierte die Polizei zur Schulwegsicherung in der Zeit von 6.45 bis 8.20 Uhr per Radarmessung. 151 Fahrzeuge wurden dabei gemessen. Sechs Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 47 km/h bei erlaubtem Tempo 30.

Am Schapker Weg wurden in der Zeit von 9.25 Uhr bis 12.30 Uhr 1284 Fahrzeuge per Radarmessung kontrolliert. Dabei verhängte die Polizei zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 22 Verwarngelder.

Schnellstes Auto mit 73 Stundenkilometern geblitzt

Das schnellste Auto mit Bonner Kennzeichen war mit 73 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs.

