Iserlohn: Polizei sperrt die Baarstraße nach einem Unfall

Die Baarstraße in Iserlohn ist derzeit wegen eines Unfalls gesperrt.

Iserlohn. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Baarstraße in Iserlohn hat die Polizei eine Straßensperre errichtet.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Iserlohn gekommen auf der Baarstraße gekommen. In der Nähe des Aldimarktes hat sich laut Polizeiangaben ein Auto überschlagen. Die Polizei sperrt daher derzeit den Bereich bis die Unfallaufnahme abgeschlossen ist. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen war.

Die Feuerwehr wurde angefordert, weil eine Person aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Drei Personen sind bei dem Unfall schwer verletzt worden, eine leicht. Alle vier sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein Helikopter wurde angefordert, um eine Person von der Elisabeth-Klinik aus in ein anderes Krankenhaus zu befördern. Ein Unfallteam aus Dortmund ist auf dem Weg zur Unfallstelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn