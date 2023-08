Die Feuerwehr ist derzeit in der Oberen Mühle im Einsatz. Die Polizei sperrt die Straße in Iserlohn.

Iserlohn. Die Polizei sperrt derzeit die Straße Obere Mühle in Iserlohn. Grund ist ein Einsatz der Feuerwehr.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen sind derzeit in der Oberen Mühle in Iserlohn im Einsatz. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, ist die Straße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Entsprechend kommt es zu einem vermehrten Verkehrsaufkommen in der Altstadt.

In #Iserlohn ist die Obere Mühle wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Bitte umfahren! #PolizeiMK pic.twitter.com/5slAJ3iIzS — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) August 24, 2023

Wir berichten weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn