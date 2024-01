Iserlohn: Polizei sucht Betrüger mit Fahndungsfoto

Die Polizei in Iserlohn sucht einen Betrüger.

Iserlohn An einer Tankstelle hat ein Betrüger mit einer gefundenen Debitkarte bezahlt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mit einem Foto.

Mit einem richterlich freigegebenen Fahndungsfoto sucht die Polizei in Iserlohn nach einem Betrüger. Der Mann hat am 29. Dezember mit einer gefundenen Debitkarte seinen Einkauf in einer Tankstelle bezahlt.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

