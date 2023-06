Iserlohn: Polizei sucht Zeugen nach Rollerdiebstahl

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen in Bezug auf einen gestohlenen Motorroller in Iserlohn.

Iserlohn. In Iserlohn wurde nach Polizeiangaben ein Motorroller gestohlen. Das Fahrzeug stand am Kurt-Schumacher-Ring. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, entwendeten Unbekannte in Iserlohn in der Nacht zu Samstag, dem 27. Mai, einen schwarzen Motorroller vom Typ „Explorer“ mit dem Kennzeichen OAT-245. Das Fahrzeug stand am Kurt-Schumacher-Ring. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter 02371 91990.

