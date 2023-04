Iserlohn: Polizei sucht Zeugen nach Zahnarztpraxis-Einbruch

Ein Unbekannter ist am Montagabend in einer Zahnarztpraxis in Iserlohn eingebrochen. Er löste einen Alarm aus.

Iserlohn. Ein Unbekannter ist in eine Zahnarztpraxis in Iserlohn eingebrochen. Er löste einen Alarm aus, stahl Geld – und flüchtete unerkannt.

Kurz vor Mitternacht ist ein unbekannter Täter am Montagabend in eine Zahnarztpraxis am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn eingebrochen. Er löste dabei laut Mitteilung der Polizei allerdings einen Alarm aus.

Der Täter zerstörte für seinen Einbruch den Glaseinsatz einer Eingangstür. Aus dem Innenraum entwendete er Bargeld und eine Überwachungskamera.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

