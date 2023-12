Iserlohn: Polizei umstellte Tankstelle nach Einbruch

Iserlohn Drei unbekannte Täter lösten bei einem Einbruch in eine Iserlohner Tankstelle Alarm aus. Das hielt sie nicht davon ab, Waren zu stehlen.

Drei Unbekannte sind am Montagmorgen, 18. Dezember, in eine Tankstelle an der Schlesischen Straße in Iserlohneingebrochen. Um 2.27 Uhr brachen sie nach Polizeiangaben eine Hintertür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Dennoch öffneten die Täter diverse Schränke, beschädigten Glaseinsätze und rafften Zigarettenschachteln zusammen. Die Polizei umstellte das Objekt, konnte jedoch keine Täter mehr vor Ort feststellen. Auf Videoaufnahmen sind die drei Täter zu sehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

