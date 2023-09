Iserlohn: Polizei verhängt 20 Verwarngelder gegen Raser

Iserlohn. Die Polizei führte in Iserlohn Radarkontrollen durch. Mehrere Verkehrsteilnehmer fielen mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Einer besonders.

Die Polizei führte in IserlohnGeschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. In der Untergrüner Straße waren die Beamten von 13.40 bis 15.50 Uhr damit beschäftigt, Fahrdaten zu erfassen. 813 Fahrzeuge nahmen die Polizisten ins Visier. In 20 Fällen wurden Verwarngelder verhängt, in einem Fall eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. Der höchste gemessene Wert betrug 70 Stundenkilometer. In dem Bereich sind 50 km/h erlaubt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn