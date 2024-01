Iserlohn: Polizei verhängt Verwarngelder nach Kontrollen

Die Polizei hat in Iserlohn an der Oberen Mühle und an der Kesberner Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Iserlohn Die Polizei hat am Montag an der Kesberner Straße und an der Oberen Mühle die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Die Polizei hat am Montag gleich dreimal die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Iserlohn kontrolliert. Die erste Kontrolle fand an der Kesberner Straße zwischen 8.30 und 10.15 Uhr per Radar statt. Dabei wurden 280 Fahrzeuge gemessen, es gab eine Anzeige und die Beamten verhängten zwei Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei 84 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

Polizei verhängt 30 Verwarngelder

Eine weitere Messung gab es an der Kesberner Straße, nur an anderer Stelle, von 17.25 bis 19.40 Uhr. 185 Fahrzeuge wurden dort gemessen, 30 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 48 km/h bei erlaubtem Tempo 30 innerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

An der Oberen Mühle hat die Polizei am Montag in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr geblitzt. Bei 545 kontrollierten Fahrzeugen verhängten die Beamten 22 Verwarngelder. Das schnellste geblitzte Auto war mit 43 km/h bei erlaubten Tempo 30 unterwegs.

