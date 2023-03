Iserlohn: Polizei vermeldet weiteren E-Scooter-Diebstahl

Iserlohn. Erneut ist in Iserlohn ein E-Scooter gestohlen worden. Diesmal in der Wasserstraße. Der Dieb ließ nur noch das Spiralschloss zurück.

Am Donnerstagnachmittag wurde an der Wasserstraße in Iserlohn ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Gefährt gegen 15.30 Uhr vor einem Restaurant abgestellt und mit einem Spiralschloss an einer Laterne festgemacht. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, lag nur noch das Schloss auf dem Gehweg. Es handelt sich um ein Segway Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 466NFF. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

